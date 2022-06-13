Президент Казахстана подтвердил свое участие в ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во главе национальной делегации намерен посетить Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 15 по 18 июня. Присутствие Токаева в Петербурге ожидается на третий день мероприятия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ посетят более шестидесяти иностранных делегаций. В Смольном на предстоящем форуме собираются подписать свыше сорока соглашений. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, его начальник Владимир Путин планирует произнести на мероприятии "чрезвычайно важную" речь.

Отметим, что после острого политического кризиса в Казахстане, случившегося в январе, Токаев объявил о внесении поправок в Конституцию. В начале июня их поддержали на референдуме.