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Новости 11:44

В Кремле продолжают соблюдаться противоэпидемические ограничения

фото ЗакС политика В Кремле продолжают соблюдаться противоэпидемические ограничения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о мерах противодействия коронавирусной инфекции. В отношении руководства страны, по его словам, продолжают действовать правила, отмененные для рядовых граждан.

"Пока у нас действуют особые меры предосторожности и, конечно, особые меры в отношении главы государства. И, собственно, в Кремле, и на Старой площади, например, по-прежнему действует масочный режим", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что о своей вакцинации препаратом "Спутник V" президент Владимир Путин объявлял прошлой весной.

Отметим, что в регионах стали отменять масочный режим в прошлом месяце. Обязательное ношение масок в общественных местах по всей стране длилось более двух лет.


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