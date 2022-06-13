День открытия ПМЭФ обещает быть дождливым

Синоптики прогнозируют приход в Петербург сильных дождей, что по времени должно совпасть со стартом Петербургского международного экономического форума. Как пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, первые осадки как следствие юго-западного циклона намечаются в середине дня 14 июня. Кроме того, в середине недели должно стать холоднее на три-пять градусов.

"Всего за этот период (с полудня вторника до полудня четверга) в Санкт-Петербурге может выпасть до 30-40 мм осадков, что составляет около половины от месячной нормы июня!" - предупредил эксперт.

По данным Леуса, к концу недели дожди сойдут на нет.

Напомним, что юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ пройдет 15-18 июня. В Кремле анонсировали "чрезвычайно важное" выступление на нем президента Владимира Путина.