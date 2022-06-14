Петербуржцы подали в суд на "Яндекс.Еду" из-за утечки персональных данных

Куйбышевский районный суд зарегистрировал коллективный иск 13 горожан к ООО "Яндекс.Еда" о защите прав потребителей и компенсации морального вреда, известила 14 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истцы утверждают, что пользуются сервисом доставки, в котором произошла утечка персональных данных.

Каждый из истцов оценил понесенный моральный ущерб в 100 тысяч рублей, а заодно потребовал взыскать с "Яндекс.Еды" штраф за несоблюдение требований, поступивших от потребителей.

Иск пока к производству не принят, в отличие от аналогичного, поступившего на рассмотрение Невского райсуда Петербурга. Там двое истцов добиваются взыскания с компании по 30 тысяч рублей и штрафа в пользу каждого. Также в Василеостровском районном суде двое истцов претендуют на выплаты в размере 200 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно.

Ранее депутат Михаил Романов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить утечки данных пользователей сервисов доставки Delivery Club и "Яндекс.Еда".