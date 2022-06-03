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Новости 16:40

Романов просит СК изучить деятельность сервисов доставки после публикаций об утечках личных данных

фото ЗакС политика Романов просит СК изучить деятельность сервисов доставки после публикаций об утечках личных данных

Депутат Госдумы Михаил Романов, избранный от Петербурга, заинтересовался утечками персональных данных, о которых в последние недели пишут СМИ применительно к сервисам доставки Delivery Club и "Яндекс.Еда". По мнению единоросса, компании могут утаивать общественно важную информацию, лишь частично предавая огласке объем утекших данных. Более того, Романов допускает, что к утечкам могут быть причастны "силы, поддерживающие нацистский режим на Украине", что, по его мнению, нельзя оставить безнаказанным. Проверить деятельность сервисов он предлагает главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, подчеркивая, что базы с личными данными - "товар, который дорого стоит".

"Кто будет покупать его на ресурсах даркнета, где были обнаружены данные? Уж точно не благотворители и не правоохранители. <...> Попавшая в сеть информация – это огромный пласт данных, которые могут быть использованы против граждан России с преступным умыслом: от мошенничества с банковскими счетами – до террористических диверсий", - приводит доводы депутата его пресс-служба.

Романов полагает, что речь может идти о составе преступления как минимум по трем статьям.

Напомним, что из-за утечки личных данных пользователей "Яндекс.Еды" в марте компанию оштрафовали на 60 тысяч рублей. Тем временем, Роскомнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за подобные нарушения.


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