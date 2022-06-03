Романов просит СК изучить деятельность сервисов доставки после публикаций об утечках личных данных

Депутат Госдумы Михаил Романов, избранный от Петербурга, заинтересовался утечками персональных данных, о которых в последние недели пишут СМИ применительно к сервисам доставки Delivery Club и "Яндекс.Еда". По мнению единоросса, компании могут утаивать общественно важную информацию, лишь частично предавая огласке объем утекших данных. Более того, Романов допускает, что к утечкам могут быть причастны "силы, поддерживающие нацистский режим на Украине", что, по его мнению, нельзя оставить безнаказанным. Проверить деятельность сервисов он предлагает главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, подчеркивая, что базы с личными данными - "товар, который дорого стоит".

"Кто будет покупать его на ресурсах даркнета, где были обнаружены данные? Уж точно не благотворители и не правоохранители. <...> Попавшая в сеть информация – это огромный пласт данных, которые могут быть использованы против граждан России с преступным умыслом: от мошенничества с банковскими счетами – до террористических диверсий", - приводит доводы депутата его пресс-служба.

Романов полагает, что речь может идти о составе преступления как минимум по трем статьям.

Напомним, что из-за утечки личных данных пользователей "Яндекс.Еды" в марте компанию оштрафовали на 60 тысяч рублей. Тем временем, Роскомнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за подобные нарушения.