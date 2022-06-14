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Новости 14 июня, 20:13

Правительство может разрешить банкротства иноагентов и подконтрольных им лиц

фото ЗакС политика Правительство может разрешить банкротства иноагентов и подконтрольных им лиц

Кабмин обсуждает возможность сужения круга лиц, подпадающих под действие моратория на внешние банкротства и взыскания "старых" задолженностей, известил 14 июня "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. По утверждению агентства, из-под защиты временной меры могут вывести иностранных агентов и некоторых иных лиц.

Объявленный весной мораторий запрещает кредиторам инициировать банкротства индивидуальных предпринимателей, физлиц и юрлиц (за исключением проблемных застройщиков) вплоть по 1 октября 2022 года. Также на указанный срок распространяется приостановка взысканий по исполнительным листам долгов.

Теперь же из-под действия моратория планируется вывести иноагентов и лиц, признанных причастными к нарушению прав россиян в соответствии с законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Аналогичным образом авторы идеи планируют поступить с теми, кто находится под контролем у упомянутых лиц, а заодно с подконтрольными иностранцам интернет-компаниями, представленными в России, и их "дочками".

Сегодня же стало известно о том, что ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах не соответствующим правам человека и присудил 73 отечественным НКО по 10 тысяч евро в качестве компенсации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не станет исполнять решения ЕСПЧ.


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