За сутки в России госпитализировано почти втрое больше пациентов с COVID-19, чем днем ранее

Федеральный оперштаб отчитался 15 июня о 1 989 случаях госпитализации пациентов с коронавирусом на территории России. Это в 2,8 раза больше показателей предыдущего дня, когда сообщалось о 708 увезенных в больницы.

Также за сутки зафиксировано 4 528 случаев выздоровления пациентов (днем ранее — 3 324) и 66 смертей от ковида (накануне сообщалось о 61 летальном исходе). При этом показатели заболеваемости в среду оказались слегка ниже зафиксированных во вторник — соответственно, 2 718 против 2 797.

Что касается Петербурга, то здесь также отмечается рост госпитализаций: 99 против 41 днем ранее. Аналогичным образом относительно прошлого дня выросло количество излечений (323 против 181) и заболеваемость (212 новых пациентов против 201). По количеству новых больных Петербург занимает первое место среди регионов. Также в городе зафиксировано 10 смертей, связанных с коронавирусом (накануне сообщалось о гибели 11 людей из-за болезни).