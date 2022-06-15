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Новости 13:12

Беглов и глава ДНР открыли ПМЭФ выстрелом из пушки Петропавловской крепости

фото ЗакС политика Беглов и глава ДНР открыли ПМЭФ выстрелом из пушки Петропавловской крепости

Глава Северной столицы Александр Беглов и руководитель самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин дали старт Петербургскому международному экономическому форуму выстрелом из пушки Петропавловской крепости. Видеозапись события приводит телеканал "78" в своём Telegram-канале.

"Нулевой" день ПМЭФ начался в среду, 15 июня. ЗАКС.Ру уже успел пообщаться с председателем комитета по делам Арктики Германом Широковым. Кроме того, внимание общественности привлёк робот-бариста Дуняша.

Продлится юбилейный ПМЭФ до 18 июня.

Напомним, в 2022 году в мероприятии примут участие минимум 115 стран.

Фото: Константин Леньков


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