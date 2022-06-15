ОСК на ПМЭФ: Готовы построить все необходимые корабли, если это потребуется из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) выразила готовность в необходимые сроки построить необходимые для нужд флота корабли и суда, если это будет необходимо из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО, приводит ТАСС заявление главы ОСК Алексея Рахманова, сделанное в рамках ПМЭФ-2022.

ОСК, напомним, ещё вечером 24 февраля - в день начала "специальной военной операции" на Украине - попала под санкции Великобритании: в стране заморозили все активы корпорации.

Позднее, в начале апреля, под санкции США попал председатель совета директоров ОСК, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Комментируя появление своего имени в "чёрном списке", он рассказал о "больших и шикарных" подлодках, которые ходят к берегам Америки.

Петербургский международный экономический форум начал свою работу 15 июня и продлится четыре дня. Помимо деловой, предусмотрены культурная и спортивная программы ПМЭФ.