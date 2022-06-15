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Новости 16:07

Роскомнадзор обратился к "Яндексу" из-за возможной утечки данных

фото ЗакС политика Роскомнадзор обратился к "Яндексу" из-за возможной утечки данных

Роскомнадзор запросил у "Яндекса" информацию, касающуюся возможной утечки персональных данных пользователей образовательного сервиса "Практикум", сообщило 15 июня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сервиса", — приводит агентство сообщение РКН.

Накануне появилась информация об утечке данных "Яндекс.Практикума". Как писал РБК со ссылкой на Telegram-канал "Утечки информации", в открытый доступ попала база данных на 300 тысяч строк с именами и фамилиями учащихся, адресами электронной почты, телефонами и "Яндекс ID". Тогда же "Яндекс" сообщил о начале внутренней проверки по факту возможной утечки, при этом уточнив, что "никакие платежные данные или пароли пользователей не скомпрометированы".

Ранее стало известно о подаче петербуржцами коллективных исков к "Яндекс.Еде" по факту утечки их персональных данных.


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