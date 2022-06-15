Дипфейк Петра Великого

Фото Михаила Масленникова

Похвалы Роскомнадзору, рассуждения о сгенерированном нейросетью Петре I и презентация проекта Смольного о контроле за соцсетями "проблемных" подростков. В Мариинском дворце состоялась конференция по цифровому развитию. Корреспондент ЗАКС.Ру побывал на ее пленарном заседании.

Цифровое око Смольного

Законодательное собрание Петербурга в среду, 15 июня, не заседало. Но Мариинский дворец не пустовал. С утра в нем проходила организованная Смольным конференция по цифровому развитию. Поскольку среди заявленных участников оказались представители Индии и Ирландии, а также целая делегация из Беларуси, мероприятие стало международным.

Депутатов в Большом зале почти не было. Вместо них заседали представители федеральных министерств и чиновники рангом пониже, а также представители научного сообщества, Роскомнадзора, прокуратуры и сотрудники отдела "К" МВД.

Кресло председателя ЗакСа занял "цифровой" вице-губернатор Станислав Казарин. На местах вице-спикеров восседали сотрудник управления президента России по общественным проектам Денис Заварзин и советник министра цифрового развития Алан Салбиев.

Тон пленарному заседанию, которое открыло конференцию, задал председатель городского парламента Александр Бельский. Выступая с приветственной речью, он не стал ограничиваться дежурными пожеланиями плодотворной работы и словами о важности цифровизации, а высказался от души. Бельский заявил о необходимости защитить детей от вредоносного контента в интернете и создать фундамент информационной безопасности страны. Настроение спикера поддержал сотрудник администрации президента Заварзин.

- Интернет-пространство. До недавнего времени казалось, что это свободная площадка, в которой нет никаких ограничений, - рассуждал Заварзин. - С другой стороны, мы понимаем, что пришло время урегулировать этот процесс. Потому что это неотъемлемая часть нашей жизни. Регуляторная составляющая уже идёт. Но нам с вами тоже надо подумать, в какой области и какие вещи чуть-чуть ограничить. Никто не говорит о полном ограничении.

Вице-губернатор Казарин, когда очередь выступать дошла до него, перешел к конкретике. Чиновник рассказал, как в Петербурге реализуется проект по слежке за страницами молодежи в соцсетях. Речь, по его словам, идет только о "кризисных" и "предкризисных" аккаунтах. То есть о страницах подростков, которые, как кажется госслужащим, склонны к суициду и другому девиантному поведению.

- На протяжении нескольких месяцев наблюдая за открытой частью того или иного аккаунта, можно понять, ухудшается или улучшается ситуация, связанная с размещением информации его владельцем. По истечению нескольких месяцев можно сделать вывод, что данный аккаунт является кризисным или предкризисным, значит, с ним необходимо поработать, - рассказал Казарин.

Информацию по "кризисным" аккаунтам, как правило, передают в МВД и ФСБ, а с "предкризисными", то есть неоднозначными, работают психологи и волонтеры. С помощью этого проекта, рассказал Казарин, петербургские власти уже успешно выявляют потенциальных суицидников и "колумбайнеров"*. Вице-губернатор предложил распространить накопленный опыт на всю страну.

Однако презентация понравилась не всем. Известный IT-предприниматель, специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов, выступавший на конференции по видеосвязи, назвал проект "ужасным".

- Я просто с ужасом слушал рассказ об этом проекте по выявлению девиантного поведения у подростков в Санкт-Петербурге, - сказал Ашманов. - Грубейшее нарушение всех возможных законов. Это грубое вторжение в частную жизнь несовершеннолетних... Я как специалист по выявлению девиантного поведения в сети скажу: нет правил, которые гарантируют выявление этого девиантного поведения. Правила эти пишут в основном программисты, которые вообще ничего о психологии не знают.

Несколько участников конференции впоследствии поспешили высказать слова поддержки озвученным идеям Казарина. А сам вице-губернатор заметил, что волонтерский проект "ЛизаАлерт" тоже нравится не всем, но действует успешно.

Кибервоскрешение Петра

Ашманов раскритиковал не только доклад Казарина, но и озвученное еще раньше предложение использовать в просветительских целях дипфейк, то есть созданный нейросетью реалистичный образ, Петра I.

- Дипфейк – это плохо, это зло. Хорошо. Но представим себе Петра Великого, который рассказывает о петровской эпохе и об основании Санкт-Петербурга. А если дипфейк использовать для этого, разве это плохо? - рассуждал модератор заседания Алан Салбиев.

Ответ Ашманова был категоричным:

- Неужели плохо, если дипфейк Петра I будет рассказывать про его жизнь? Вообще-то плохо. Вообще-то если задуматься, то гораздо лучше, чтобы ребенку об этом рассказывал историк: его учитель в школе или на худой конец какой-то суперисторик, записавший видео про это. Зачем дипфейк? Чтобы ребенок отучался различать виртуальное и живое? Склонность затягивать детей в эту среду, даже с помощью позитивного контента, тоже является абсолютным злом. Возьмите ТикТок. Он на самом деле является абсолютным злом вне зависимости от контента.

Бизнесмен оппонировал уже не только Салбиеву, но и другим участникам конференции, битый час до этого рассуждавшим, что на место заблокированного контента нужно предлагать альтернативный, "позитивный".

Участники мероприятия горячо поддержали и идею Минпросвещения создать "белый интернет" для детей. Голосов в защиту сети от государства на пленарном заседании не звучало вообще. Различалась только степень радикальности докладчиков: они спорили, насколько сильно интернет нужно зарегулировать.

Протесты и "игры смерти"

Слово "Украина" на конференции впервые прозвучало спустя 45 минут после начала. Выступавшая по видеосвязи вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ("Единая Россия") упрекнула соседнюю страну в том, что та накачала свою культурную и образовательную среду ненавистью к России. Бывший детский омбудсмен не стала ходить вокруг да около и к деструктивному контенту вроде "игр смерти" и порнографии отнесла призывы протестовать.

- Теперь нельзя допустить, чтобы в наших детей через интернет вливали деструктивную информацию: ложь, чужие взгляды, ценности, управляли детьми, вовлекали их в протестные акции, "игры смерти" и так далее, - сказала Кузнецова.

Депутат положительно отозвалась о законе, по которому людей преследуют за "фейки" о российской армии, заявила, что государству нужны собственные мессенджеры, интернет-платформы, а также программа лояльности для создателей патриотического контента.

Несмотря на море угроз, которое таит в себе мир киберпространства, работу Роскомнадзора участники заседания оценивали исключительно положительно. Сотрудников службы называли защитниками и боевым оружием государства. Начальнику Северо-Западного управления РКН Альберту Шестакову тоже дали слово. Он заявил, что его службе нужно больше возможностей.

- Предлагаю на законодательном уровне расширить перечень категорий информации, которая может быть признана запрещенной на территории России без суда, - обратился Шестаков к присутствующим.

Участники "цифрового" заседания ответили аплодисментами.

Конференция продлилась семь с половиной часов на нескольких площадках в Мариинском дворце. Ее участники успели обсудить огромный перечень вопросов, от киберспорта и трансгуманизма до стратегии цифровой трансформации Петербурга. Вице-губернатор Казарин участвовал в работе мероприятия до самого конца.

*Организация "Колумбайн" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ.

Текст - Сергей Еремеев, фото - Михаил Масленников