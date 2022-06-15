В Смольном рассказали о мониторинге "кризисных" и "предкризисных" аккаунтов петербуржцев в соцсетях

Смольный 15 июня организовал в здании Заксобрания Международную конференцию по цифровому развитию, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

На пленарном заседании вице-губернатор Станислав Казарин рассказал о проекте контроля за "кризисными" аккаунтами в социальных сетях. По его словам, в Петербурге запущена цифровая система анализа соцсетей. В открытом сегменте интернета ищут запрещенную к распространению информацию и подозрительные сообщения "с точки зрения суицидальных намерений".

О запрещенном контенте сообщают правоохранительным органам для блокировки. А за аккаунтами людей, которые его постят или потенциально могут разместить, устанавливается контроль. После нескольких месяцев мониторинга профиль могут отнести к "предкризисным" или "кризисным". В таком случае информацию о его обладателе может быть передана в МВД или ФСБ, а также психологам, если речь идет, например, о суицидальных постах.

В проект вовлечены волонтеры, отметил вице-губернатор. Они общаются с обладателями подозрительных аккаунтов, "кризисное" состояние которых неоднозначно.

- Единственный вариант взаимодействовать с владельцем такого аккаунта, помочь или просто выяснить, может быть дети в готов играют или действительно человеку нужна помощь, это взаимодействие с волонтерами. Они не ограничены действующим законодательством, - отметил Казарин.

Всего в 2021 году система выявила 12 тысяч аккаунтов с суицидальным и депрессивным контентом, еженедельно фиксируются более 300 таких аккаунтов, следует из презентации вице-губернатора. Чиновник предложил распространить опыт Петербурга на всю страну.

С критикой презентации Смольного на конференции выступил предприниматель в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта Игорь Ашманов. Представленный проект он назвал "ужасным".

- Я просто с ужасом слушал рассказ об этом проекте по выявлению девиантного поведения у подростков в Санкт-Петербурге, - признался Ашманов. - Грубейшее нарушение всех возможных законов. Это грубое вторжение в частную жизнь несовершеннолетних... Я как специалист по выявлению девиантного поведения в сети скажу, нет правил, которые гарантируют выявление этого девиантного поведения. Правила эти пишут в основном программисты, которые вообще ничего о психологии не знают.

Присутствовавшие на конференции представители прокуратуры и вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой о проекте отозвались положительно. Сам Казарин в ответ на критику сказал, что волонтерский проект "ЛизаАлерт" тоже нравится не всем, но действует успешно.

Сергей Еремеев, фото Михаила Масленникова