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Суд в Москве заменил Кире Ярмыш ограничение свободы реальным ее лишением

фото ЗакС политика Суд в Москве заменил Кире Ярмыш ограничение свободы реальным ее лишением

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исправления наказаний о замене пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш ограничения свободы реальным сроком, передает 16 июня "Интерфакс".

"Ходатайство ФСИН о замене Ярмыш наказания удовлетворено", — передает агентство сообщение пресс-службы суда.

Ранее соратница Навального была осуждена по так называемому "санитарному делу" на полтора года ограничения свободы. ФСИН добивалась замены этого наказания реальным сроком в колонии.

Уголовное дело против Ярмыш было заведено после массовых акций протеста в январе 2021 года. В августе того же года оппозиционерку признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ). В начале марта МВД объявило Ярмыш в федеральный розыск, сама она проживает сейчас за пределами России.


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