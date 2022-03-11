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Новости 13:27

Киру Ярмыш объявили в федеральный розыск

фото ЗакС политика Киру Ярмыш объявили в федеральный розыск

В базе МВД появилась появилась информация о том, что Киру Ярмыш, пресс-секретаря политика Алексея Навального, объявили в федеральный розыск. Первым на это обратил внимание новостной Telegram-канал "ЧТД". 32-летнюю женщину разыскивают по статье УК.

Минувшим летом Кире Ярмыш присудили 1,5 года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Поводом для его возбуждения стали массовые протесты 23 января прошлого года, организованные ближайшими сподвижниками Навального в знак несогласия с его арестом по возвращении на родину. По этому же делу разыскивают брата Навального, Олега, которому хотят заменить условный срок на реальный. Похожая ситуация и у Любови Соболь.

Ярмыш вместе с другими членами команды оппозиционера в настоящее время ведет активную деятельность в YouTube.

фото: Алексей Навальный / Instagram


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