Выезжавший за границу Явлинский вернулся в Москву

Партия "Яблоко" через свою пресс-службу опубликовала видеоролик, на котором ее основатель Григорий Явлинский с чемоданом идет по аэропорту. Под видео сообщается, что политик, как и анонсировалось ранее, вернулся после отпуска, который занял полмесяца. В пятницу, 17 июня, он собирается принимать магистерские работы у студентов ВШЭ.

"Явлинский вернулся и будет работать и бороться дальше, понимая все риски – и для партии, и для себя", - прокомментировал возвращение соратника депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

В начале месяца РИА Новости сообщило, что главный идеолог "Яблока" "покинул Россию", вылетев в Лондон через Дубай.