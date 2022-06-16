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Новости 19:34

В Петербурге подвели итоги голосования за кандидатов в Молодежный парламент

фото ЗакС политика В Петербурге подвели итоги голосования за кандидатов в Молодежный парламент

Пресс-служба Мариинского дворца опубликовала результаты голосования за кандидатов в будущий Молодежный парламент Петербурга. 

Пятерку лидеров по числу набранных голосов составили Дмитрий Агафонов, Александра Мамышева, Михаил Таничев, Анастасия Гагарина и Елизавета Анисимова. Всего за представителей будущего представительного органа проголосовало онлайн 67 820 петербуржцев.

Первые 32 фамилии из списка участников составят его основу, оставшиеся 32 попадут в резерв. Отметим, что к 32 победителям присоединятся 18 будущих членов по партийным квотам. 

Ранее кандидаты уже прошли через два этапа отбора, во второй тур в середине мая прошли 150 претендентов. Подробнее об идее консультативного органа при Законодательном собрании, чье первое заседание намечено на конец июня, читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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