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Новости 11:25

Мантуров и Шойгу подписали соглашение о развитии водного маршрута в Кронштадт

фото ЗакС политика Мантуров и Шойгу подписали соглашение о развитии водного маршрута в Кронштадт

Руководитель Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров и глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу подписали в рамках Петербургского международного форума соглашение, предполагающее развитие водного маршрута от города до острова Котлин, в Кронштадт, делится 78.ru.

В рамках данного контракта будут построены 6 высокоскоростных катамаранов, уточнили детали документа его подписанты. Ожидается, что два судна будут введены в эксплуатацию в следующем года, а ещё по два - в 2024 и 2025 годах.

"Также мы планируем построить 4 новых экскурсионно-прогулочных катамарана для обеспечения перевозок в акватории Кронштадта. Все суда будут оснащены по последнему слову техники и максимально комфортны и безопасны для пассажиров", – поделился Мантуров.

Напомним также, дочь главы Минобороны Сергея Шойгу Ксения активно занимается развитием Кронштадта. Только в транспортную инфраструктуру района в прошлом году правительство вложило 3 млрд рублей. В конце 2021-го она подводила итоги открытия парка "Остров фортов". 


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