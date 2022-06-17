Депутат КПРФ Михайлов внес 22 поправки в законопроект об иностранном влиянии

Представитель Республики Коми в Государственной думе Олег Михайлов (КПРФ) предложил уточнить, что такое иностранное влияние в тексте нового законопроекта о контроле за деятельностью россиян, признанных иноагентами. Ко второму чтению документа парламентарий внес 22 поправки.

В проекте предложено прописать, что иностранное влияние – это получение поддержки, то есть доходов или имущества, а также организационно-методической, научно-технической и иной помощи от иностранных источников. Формулировки в действующей редакции депутат называет слишком размытыми.

- Что такое иностранное влияние? – рассуждает в разговоре с ЗАКС.Ру Михайлов. – Есть, например, контакты иностранных ученых. Я сам кандидат биологических наук. У меня есть публикации в иностранных изданиях, в том числе в британских журналах. Понятно, что я не получал от них финансирования. Но попадал ли я под их влияние? Любой ученый в нашей стране хочет получить возможность публиковаться в иностранном источнике. Причем некоторые научные сотрудники занимают активную жизненную позицию, публикуют в соцсетях посты на общественно-политические темы. Что теперь, они иноагенты?

Также представитель КПРФ предложил исключить из первоначального запрет на получение поддержки от государства для физлиц-иноагентов.

- В поправках есть еще моменты, связанные с конкретизацией иностранного финансирования, - рассказал Михайлов. – Как вы знаете, бывают ситуации, когда человеку возвращаются денежные суммы в результате неоказанной услуги или возврата товара, и он в результате может стать иностранным агентом. Хотя это фактически никакой не доход.

Проект закона о контроле за деятельностью лиц, попавших под иностранное влияние, прошел первое чтение Госдумы. Согласно принятой редакции, иностранное влияние определяется как поддержка из-за рубежа или оказание заграничным источником воздействия на лицо. Например, при помощи "принуждения", "убеждения" или "иных способов". Документ вызвал резонанс в нижней палате парламента. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об отзыве на инициативу петербургского депутата от "Новых людей" Ксения Горячева.

Фото: ВКонтакте/Олег Михайлов