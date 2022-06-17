ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:27

В одном из районов Москвы появился "Байден" для битья

фото ЗакС политика В одном из районов Москвы появился "Байден" для битья

В Москве на площади перед станцией метрополитена "Аэропорт" появилась боксёрская груша с наклеенным на неё президентом Соединённых Штатов "Джо Байденом", информируют активисты в паблике "Airport/Sokol Da Neighborhood" в соцсети Facebook*.

Арт-объект, который каждый желающий может при желании побить, расположился у торгового центра "Галерея Аэропорт". Кто был инициатором её установки — не конкретизируется.

К посту прикреплена фотография, на которой москвичка с размаху бьёт грушу ногой.

"Я смотрю, женщина в белых штанах точно знает, кто виноват в её проблемах!" - иронизируют подписчики в комментариях к записи.

Напомним также, в конце мая Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине, на территории которой Россия ведёт "специальную военную операцию", 40 млрд долларов.

Самому Байдену, добавим, в Россию въезд запрещён.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: Airport/Sokol Da Neighborhood

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама