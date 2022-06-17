В одном из районов Москвы появился "Байден" для битья

В Москве на площади перед станцией метрополитена "Аэропорт" появилась боксёрская груша с наклеенным на неё президентом Соединённых Штатов "Джо Байденом", информируют активисты в паблике "Airport/Sokol Da Neighborhood" в соцсети Facebook*.

Арт-объект, который каждый желающий может при желании побить, расположился у торгового центра "Галерея Аэропорт". Кто был инициатором её установки — не конкретизируется.

К посту прикреплена фотография, на которой москвичка с размаху бьёт грушу ногой.

"Я смотрю, женщина в белых штанах точно знает, кто виноват в её проблемах!" - иронизируют подписчики в комментариях к записи.

Напомним также, в конце мая Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине, на территории которой Россия ведёт "специальную военную операцию", 40 млрд долларов.

Самому Байдену, добавим, в Россию въезд запрещён.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: Airport/Sokol Da Neighborhood