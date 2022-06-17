Дмитриева разделяет оптимизм Путина о будущем экономики России

Депутат Государственной думы от Партии роста Оксана Дмитриева поделилась с ЗАКС.Ру своим мнением о пленарном заседании ПМЭФ. Парламентарий заявила, что согласна с некоторыми тезисами президента России Владимира Путина. В частности, она согласна с тем, что у страны сейчас появились новые экономические возможности.

⁃ Оптимизм я разделяю, но все зависит от нас. Здесь есть одна опасность. В этой возможности есть одна опасность - это кадры в управлении. По-прежнему принятие решений за людьми, которые воспитаны на догмах, которые нам были навязаны [Западом], у них сбит прицел, - считает Дмитриева.

По ее словам, следует отказываться от навязанных ранее правил и вводить новые элементы государственного управления. Большие возможности даст полное использование доходов от экспорта нефти, газа и продовольствия на нужды страны, считает Дмитриева.

Она добавила, что также согласна с Путиным по вопросам необходимости перехода от бумажной экономики к реальной, уклона на импортозамещение.

⁃ Совершенно правильный тезис Путина о том, что самое главное - это реальная экономика, а бумажки... Если на них нечего купить, то они ничего не стоят. Но, при этом, говорилось о том, что будет создаваться новое бюджетное правило, которое как раз базируется на том, что доходы от нефти и газа не используются, а где-то складируются, непонятно, в каком виде, - сказала Дмитриева.

текст Софии Саттаровой, фото Константина Ленькова