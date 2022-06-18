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Новости 10:29

Кудрин считает вредным выход России из международных организаций

фото ЗакС политика Кудрин считает вредным выход России из международных организаций

Глава Контрольно-счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал руководство страны дорожить членством в различных международных организациях, а не "самой бросаться" из них. В противном случае он предрекает все новые и новые неудобства, в том числе повседневного характера.

"Чтобы когда-то не произошло, что мы доехали до границы на своем автомобиле, а дальше он не соответствует требованиям по экологии других стран. И поэтому мы будем ездить внутри только. И дальше нас не выпустят, нужно пересаживаться, как минимум", - рассудил он в беседе с РБК, находясь на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, что после беспрецедентного числа санкций, наложенных на РФ из-за военной спецоперации на Украине, она, среди прочего, перестала быть членом Совета Европы и Совета государств Балтийского моря.

О других событиях третьего, предпоследнего дня ПМЭФ читайте в материале ЗАКС.Ру.


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