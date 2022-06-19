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Новости 11:27

Петербург уступил Подмосковью по количеству заразившихся коронавирусом

фото ЗакС политика Петербург уступил Подмосковью по количеству заразившихся коронавирусом

Петербург занял второе место среди российских регионов по заболеваемости ковидом. Согласно сообщению федерального оперштаба от 19 июня, за прошедшие сутки в городе было выявлено 217 новых случаев заболевания. Это меньше, чем в Московской области (230), но больше, чем в оказавшейся на третьем месте Москве (172).

Количество госпитализаций в городе уменьшилось по сравнению с предыдущим днем с 62 до 46. Также с 352 до 167 уменьшилось количество выздоровлений, при этом число смертей, наоборот, увеличилось с пяти накануне до 11 теперь.

В целом по России зафиксирован 3 081 новый случай заболевания коронавирусом, 730 человек было госпитализировано, а 3 279 излечились. По официальным сведениям, за сутки скончались 62 человека с коронавирусом.


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