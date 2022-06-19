Петербург уступил Подмосковью по количеству заразившихся коронавирусом

Петербург занял второе место среди российских регионов по заболеваемости ковидом. Согласно сообщению федерального оперштаба от 19 июня, за прошедшие сутки в городе было выявлено 217 новых случаев заболевания. Это меньше, чем в Московской области (230), но больше, чем в оказавшейся на третьем месте Москве (172).

Количество госпитализаций в городе уменьшилось по сравнению с предыдущим днем с 62 до 46. Также с 352 до 167 уменьшилось количество выздоровлений, при этом число смертей, наоборот, увеличилось с пяти накануне до 11 теперь.

В целом по России зафиксирован 3 081 новый случай заболевания коронавирусом, 730 человек было госпитализировано, а 3 279 излечились. По официальным сведениям, за сутки скончались 62 человека с коронавирусом.