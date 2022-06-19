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Новости 15:03

Лисовец усомнился окончательной победе над пандемией коронавируса

фото ЗакС политика Лисовец усомнился окончательной победе над пандемией коронавируса

Напряженность ситуации с пандемией коронавируса в Петербурге снизилась относительно ситуации в январе-феврале 2022 года, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в опубликованном 19 июня интервью "Петербургскому дневнику". В то же время он отказался "со стопроцентной уверенностью" говорить о ее окончательном преодолении.

"В настоящее время у нас фиксируются минимальные значения почти по всем показателям. Уменьшилось число госпитализированных пациентов за сутки. Снижается количество ежедневно заболевающих в целом, фиксируется минимальная доля положительных ПЦР-тестов — по данным последних двух дней, всего два процента положительных из общего числа выполненных тестов", — рассказал чиновник. По его словам, в период пятой волны пандемии доля положительных тестов на коронавирус достигала 20 %.

При этом Лисовец выразил мнение о том, что говорить о полной победе над COVID-19 пока рано. "Вирус мутирует, — объяснил он. — За это короткое время мы встречались не с одним геновариантом, а с тремя, и ничто не исключает, что может возникнуть новый генотип с новыми характеристиками, и как он поведет себя в популяции — непонятно".

Глава комздрава указал на снижение коллективного иммунитета, обусловленное уменьшением заболеваемости и нежелания людей вакцинироваться. "Никто не может быть уверен, что мы пережили пандемию и можно о ней забыть. И примерно 10 человек, ежедневно умирающих от новой коронавирусной инфекции, — это тоже аргумент, который позволяет сомневаться в ее окончании", — отметил он.


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