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Выборы 2021

Новости 12:41

В Кремле заявили, что региональные выборы пройдут осенью, несмотря на санкции и "спецоперацию"

фото ЗакС политика В Кремле заявили, что региональные выборы пройдут осенью, несмотря на санкции и "спецоперацию"

Региональные выборы в России пройдут, как и было запланировано ранее, осенью текущего года: их проведению не помещают ни санкции, ни проводимая на Украине военная "спецоперацию", заявил глава Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев, высказывание которого приводит ТАСС.

По словам чиновника, ранее в Кремле обсуждали вопрос возможной отмены электорального события, однако этого произойти не должно.

"Среди политических экспертов была дискуссия относительно того, стоит ли проводить выборы в этом году, потому что идет специальная военная операция, идет экономическое давление на страну. Тем не менее решение однозначное: это фундаментальное право граждан России избирать и быть избранными. Выборы в этом году, как и в прошлом и в будущих, обязательно состоятся", – заверил Харичев.

Напомним, единый день голосования в 2022 году намечен на 11 сентября. Выбирать россияне будут новых руководителей 15 регионов, а также депутатов шести региональных парламентов.

Добавим также, что этой весной из-за военной "спецоперации" на Украине партия "Справедливая Россия" предлагала в 2022 году вовсе обойтись без выборов и вместо них направить бюджетные деньги на нужды Вооруженных сил. Руководство "Единой России" с этой позицией не согласилось.


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