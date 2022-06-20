Амосов скептически отнесся к законопроекту о реновации в Петербурге

Депутат Заксобрания Михаил Амосов высказался относительно законопроекта о комплексном развитии территорий, рассмотренном 20 июня на заседании комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. Свою точку зрения парламентарий изложил в посте на своей странице во "ВКонтакте".

Амосов указал, что не видит смысла сносить без разбора все здания, построенные в промежутке между 1957 и 1970 годами. "Например, в Германии с ними поступили очень грамотно. Провели реконструкцию, утеплили и получили комфортное жильё, которое может прослужить ещё не один десяток лет", — указал он.

Также депутат выразил мнение, что границы территорий комплексного развития должны быть прописаны в Генплане развития города, либо же определены специальными законами "по каждой такой территории отдельно". В целом, по мнению Амосова, законопроект оставляет "на деле вопросов больше, чем ответов".

Ранее раскритиковал законопроект депутат Борис Вишневский, который также не видит необходимости сносить все "хрущевки" без разбору. "У нас есть дома этих серий, которые вполне себе приличные, даже не панельные, с высокими потолками, с хорошей планировкой, расположенные в удобных транспортно доступных местах с хорошей инфраструктурой и зеленью. <...> А предлагается всё одним чохом отнести к территориям, которые правительство может включить в зону комплексного развития", — заявил он в комментарии ЗАКС.Ру.