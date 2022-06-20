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Новости 17:51

Выпускники из ДНР посетят бал медалистов в Ленобласти

фото ЗакС политика Выпускники из ДНР посетят бал медалистов в Ленобласти

Школьники, окончившие образовательные учреждения в самопровозглашённой Донецкой народной республике, посетят ежегодный бал медалистов, который проходит в Ленинградской области, информирует Telegram-канал "Админка Ленобласти".

В числе посетителей мероприятия будут в том числе порядка 3,5 тысяч выпускников из ДНР. Это медалисты, выпускники-отличники колледжей и техникумов, а также победители и лауреаты конкурсов и олимпиад.

Кроме бала молодые люди смогут побывать на петербургском празднике "Алые паруса". Расходы на их транспортировку взял на себя областной комитет по образованию.

Напомним, в начале мая Ленобласть приняла шефство над донбасским Енакиево. 47-й регион уже передал городу автобусы, а также книги и другое оборудование.


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