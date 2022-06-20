Метро и ряд городских маршрутов будут работать в круглосуточном режиме в ночь "Алых парусов"

Петербургский комитет по транспорту извещает об изменении времени работы ряда маршрутов общественного транспорта города в ночь праздника выпускников "Алые паруса" - с 24 на 25 июня, информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что метрополитен будет работать круглосуточно с интервалами движения от 3 до 7 минут.

Кроме того, в период с 12 ночи до 6 утра будут курсировать автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. Интервал движения должен составлять не более получаса.

Наконец, дополнительно запустят троллейбус № 46, который будет ходить с 12 ночи до 6 утра раз в 27 минут.

Напомним также, что в этом году "Алые паруса" посетят школьники из украинского Мариуполя и самопровозглашённой Донецкой народной республики.