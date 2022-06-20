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К юбилею Виктора Цоя на домах на Кондратьевском и Каменноостровском проспектах появятся световые проекции

фото ЗакС политика К юбилею Виктора Цоя на домах на Кондратьевском и Каменноостровском проспектах появятся световые проекции

По случаю юбилея лидера группы "Кино" Виктора Цоя в Петербурге на брандмауэре дома № 14 по Кондратьевскому проспекту и в Петроградском районе на фасаде дома № 26-28, литера А по Каменноостровскому проспекту разместят световые проекции с изображением рок-музыканта, информирует пресс-служба Смольного. Если бы исполнитель остался жив, то 21 июня 2022 года ему бы исполнилось 60 лет.

В администрации Северной столицы уточнили, что локации для размещения световых проекций были выбраны не случайно: по данным из архива "Горэлектротранса" Цой ездил на троллейбусе № 3 в студию звукозаписи Андрея Тропилло, которая находится на Панфиловой улице в Доме юного техника. Там группа "Кино" записала свой первый альбом. Маршрут "тройки" пролегал по Кондратьевскому проспекту. На Петроградке Цой работал в котельной, которая позднее получила название "Камчатка". Там сейчас находится музей.

Для инсталляций используют фотографии, сделанные на концертах в 1986 и 1988 годах.

Проекции будут воспроизводиться на здания вплоть до конца лета, уточнили также в Смольном.

Напомним, не так давно на фоне скандала с закрашиванием мурала в память о поэте-обэриуте Данииле Хармсе петербуржцы создали петицию с требованием заменить городского главу Александра Беглова на световую проекцию.

Фото: unsplash


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