Количество госпитализированных с COVID-19 выросло в два раза за сутки

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом отчитался 21 июня о ровно 2 500 новых случаев заболевания в стране за сутки, что меньше показателей предыдущего дня (2 667). При этом количество выздоровевших за этот же период увеличилось по сравнению с показателями понедельника (3 440 против 2 723), показатели смертности ниже, чем днем ранее (60 против 54).

Заметно выросло в статистике количество госпитализаций — если накануне сообщалось о 626 случаях, то сегодня уже о 1 501. Аналогичная картина наблюдается и в Петербурге, где вчера отчитались о госпитализации 41 пациента, а сегодня — уже о 89.

По показателю суточной заболеваемости Петербург занимает первое место среди регионов с 214 новыми пациентами. В городе за прошедшие 24 часа излечились от ковида 252 человека, скончались 10 больных.