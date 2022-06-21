Песков допустил возможность смертной казни взятых в плен на Украине американцев

Российские власти не могут дать гарантии о том, что взятые в плен под Харьковом двое американцев не будут казнены, приводит 21 июня "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сказанные в интервью MSNBC. По его мнению, оба они — "солдаты удачи", которые не состояли в рядах украинской армии и на которых потому не распространяется действие Женевской конвенции.

"Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления. <...> Я ничего не могу гарантировать [относительно невозможности смертной казни]. Это зависит от расследования. Будет суд, и будет решение суда", — произнес Песков.

Бывшие американские морские пехотинцы Александр Дрюке и Энди Хьюн, попали в плен к российской армии 15 июня. Во вторник "Интерфакс" сообщил со ссылкой на информированный источник в силовых структурах ДНР, что сейчас оба они содержатся в донецком изоляторе. Согласно сообщению The Daily Telegraph, оба они воевали в качестве добровольцев в составе одной из частей ВСУ.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двоих британцев и одного марокканца, посчитав их виновными в "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". Глава республики Денис Пушилин позже заявил, что не видит никаких оснований для их помилования.

Сегодня же РИА "Новости" сообщило о том, что Пушилин разрешил иностранным гражданам служить по контракту в вооруженных силах ДНР.