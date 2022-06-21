Макаров рассказал Госдуме про генетический код и дворовое воспитание Путина

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Вячеслав Макаров на заседании Госдумы 21 июня несколько минут восхищался с трибуны президентом Владимиром Путиным. Спикер Вячеслав Володин трижды продлевал время выступления, чтобы единоросс мог изложить все свои аргументы и комплименты.

Макаров рассказал про генетический код Путина и про воспитание президента ленинградскими дворами и ленинградской культурой, которое, по мнению депутата, повлияло на мировоззрение главы государства.

"Путин – он плоть от плоти глубинного народа. У него отец был фронтовик, мать блокадница. У него в характере, в душе, в сердце заложен уникальный генетический блокадный код, код победителя. Он вырос в ленинградских дворах, он воспитан ленинградскими дворами, ленинградской школой, ленинградской культурой, ленинградским спортом. Это они сформировали у него представление о том, что в действительности является любовью к Родине, подлинным патриотизмом и что такое служение Отечеству и своему народу. Он не просто государственный человек, он живет Россией и ведь всё, что он ни делает, это не на пользу самому себе делает, не на благо самому себе, а на пользу Отечеству, которому он служит. И, абсолютно безусловно, самое главное, что об этом знает весь мир", - заявил Макаров.

Напомним, Макаров любил рассуждать о генетическом блокадном коде в годы своего руководства парламентом Петербурга. Сам он объяснял, что использует это выражение, чтобы показать культурную преемственность поколений, в частности "передачу биологических и природно-исторических, морально-волевых качеств".

Единоросс призывал молодежь взять блокадный код "в сердце и душу", а также обвинял создателей фильма "Праздник" в том, что они пытаются вытравить генетический код из петербуржцев.