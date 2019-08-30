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13:39

Макаров объяснил, что такое генетический блокадный код

фото ЗакС политика Макаров объяснил, что такое генетический блокадный код

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что понятие «генетический блокадный код» используется, чтобы показать культурную преемственность поколений, в частности «передачу биологических и природно-исторических, морально-волевых качеств».

По словам Макарова, этот «код» появился благодаря «неистощимой энергии жизни миллионов жителей» осажденного в ходе Великой Отечественной войны Ленинграда и проявился в «сходстве, родстве характеров» жителей Петербурга. В пример того, как жители блокадного Ленинграда переносили тяжелые военные условия, он привел посещение ими библиотек и театров, проведение футбольных матчей.

«Как великие лишения рождают изобилие души и талантов? Блокадный код – в нем жизнь, в нем милосердие, в нем стойкость, достоинство и великая любовь к городу-герою Ленинграду. Эти качества утвердились как основа ленинградского-петербургского сознания, характера и духа», – заявил Макаров.

«Генетический блокадный код – это бессмертный донор патриотизма для России и пример для всего человечества», – убежден спикер ЗакСа.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. На момент ее начала в городе находились около 3 млн человек. Точное количество погибших до сих пор не установлено. На Нюрнбергском процессе после окончания Второй мировой войны было объявлено о 632 тысячах погибших от голода и о почти 17 тысячах умерших от артобстрелов и бомбардировок.

Эту цифру оспаривают исследователи, говоря о большем количестве жертв. Составители книги памяти «Блокада», где записываются имена погибших, сообщили, что за годы издания поступило еще 2670 заявлений на внесение имен, из которых 1337 были внесены в списки. Некоторые исследователи считают, что число жертв блокады может достигать 1,5 млн человек, в том числе потому, что в показателях не учитывались погибшие в эвакуации.

В осажденном городе был продовольственный кризис, гражданским лицам, в том числе детям, зимой 1941 – 1942 года в день выдавался паек из расчета 125 грамм хлеба на человека, приготовленного с содержанием несъедобных примесей: целлюлозы, обойной пыли, хвои и других. Людям приходилось есть столярный клей, ботву, известны случаи каннибализма. В книге Никиты Ломагина «В тисках голода: блокада Ленинграда в документах германских спецслужб и НКВД» приводятся сводки спецсообщений УНКВД по Ленинграду, где речь шла об убийствах людей для потребления в пищу. О последствиях голода жителей блокадного Ленинграда подробно рассказано в фильме для медвузов «Алиментарная дистрофия».

О влиянии голода на жителей Ленинграда на генетическом уровне заговорили после статьи генетика, сотрудника Института биомедицины СПбГУ Олега Глотова в журнале Science. В ней шла речь о том, что пережить блокаду людям помогли генетические изменения, которые замедляли расход получаемой из пищи энергии. В разговоре с телеканалом «78» Глотков подчеркивал, что не существует никакого «гена блокадника», и речь идет только об изменении форм генов под влиянием внешних условий. Эти «формы» в видоизмененном состоянии могут просуществовать несколько поколений и затем вернуться в исходное состояние.

По словам генетиков, этот медленный метаболизм затем стал причиной многих заболеваний. Врач-терапевт Лидия Хорошинина, помогавшая в исследовании, сообщила, что у блокадников в последующие годы значительно чаще развивалось ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, инфаркты и инсульты.

Макаров часто упоминает о «генетическом блокадном коде» с 2015 года в разных ситуациях. О нем он говорит, поздравляя выпускников школ на празднике «Алые паруса», упрекает в его отрицании уклонистов от армии, критикуя фильм «Праздник», благодаря за работу Георгия Полтавченко после его отставки.

Вспоминает Макаров о «блокадном коде» также, комментируя акции протеста. На последнем педагогическом совете он заявил об опасности интернета и вовлечении детей в несогласованные митинги, напомнив об «уникальном блокадном коде» и «коде победителей». После митинга 9 сентября 2018 года он призывал «Молодую гвардию "Единой России"» переубеждать приезжих студентов участвовать в митинге и приобщать их к «историческому шифру и генетическому коду блокадников».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:03    
Полный  бред впавшего в маразм.Кстати , а какое отношение он имеет к пережившим блокаду ленинградцам? Он же кажется из Липецка, из глухой периферии.

15:26    
Какой код еще? Зомби что ли, из ума выжили???

15:17    
15:03 Упрекать царя в потере территорий, которого большевики расстреляли в 1918 году, за три месяца до окончания Первой мировой войны, из которой они вышли, заключив позорный сепаратный мир с Германией, и лишив, тем самым, Россию всех выгод "страны-победительницы", вполне в духе извращённой логики почитателя сталинизма и фашисткой геополитики.

15:09    
14:54 Когда Джугашвили гнал составами стратегическое сырьё Гитлеру, делил с ним Польшу и выдавал гестапо немецких коммунистов в 1939-1940 годах, Англия в одиночку с ним воевала. Народы СССР победили Гитлера ценой несоизмеримых ни с какой другой страной потерь в этой войне, не благодаря, а вопреки политике "величайшего правителя и полководца".

15:03    
14:51. Царь Николай позорно просрал немцам и австриякам Польшу, Прибалтику, почти всю Белоруссию и Украину и ничего не вернул!!! А ВЕЛИКИЙ Сталин разгромил объединённую армию Европы и покорил почти всю Европу, а по возможностям(12-миллионая армия в 1945г. в строю) мог и всю, включая Туманный альбион!

14:54    
14:49. Вся Европа сдалась Гитлеру без ЕДИНОГО выстрела и лишь только ВЕЛИКИЙ Сталин оказал героическое сопротивление в тяжелейших условиях одной из лучших армий за всю историю человечества, и РАЗГРОМИЛ её в пух и прах! Слава Сталину- величайшему правителю и полководцу нашего Отечества!

14:51    
14:11 Джугашвили из-за своей мании величия допустил блокаду. Сам поверил в то, что он "гениальный отец народов", и знает лучше всё про немцев в 1941, чем разведка и генштаб. Даже царь в 1914-1917 не позволил немцам подойти к Петрограду. жданов свёз всё продовольствие в городе на Бадаевские склады и не смог организовать их защиту с воздуха. А сам в голод харю отъел, что в кадре не помещалась. В этом смысле, они причастны к формированию "генетического блокадного кода".

14:49    
Сталина паскуду надо было расстрелять и самого на этот паек посадить код вырабатывать.

14:37    
14.11 +100500

14:11    
Макаров - прав про код ленинградцев(!!!!!!!!!!!!!!!!)! Но замалчивает, что такой код мог сформироваться только в условиях Советской власти, коммунистической идеологии и мудрому руководству товарищей Сталина и Жданова в сверх тяжелейших условиях войны и блокады! Сейчас в условиях капитализма о КОДе, характере, морали, духе и тд. петербуржцев думаю можно забыть...

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