Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 17:59

Бельский провел личный прием жителей МО "Звездное"

фото ЗакС политика Бельский провел личный прием жителей МО "Звездное"

Председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский продолжил серию встреч с жителями муниципалитетов Московского района и на этот раз принял граждан в здании МО "Звездное".

"На приемы приходит очень много людей. Многие их вопросы – частного характера, но ведь из мелочей состоит наша жизнь, и мы должны помогать всем", - подвел итог мероприятия единоросс.

Бельский, изучив проблемы местных жителей, предложил своему коллеге по парламенту Андрею Малкову заняться созданием в районе общественного совета по безопасности. В свою очередь, замглавы районной администрации Павлу Бурмистрову спикер ЗакСа посоветовал помочь жителям одного из кварталов на Бассейной улице, которые хотят ограничить въезд автомобилей во двор.

Отметим, что 21 июня Московский район отмечает день рождения: территориальной единице исполнилось 103 года.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Звездное
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Малков Андрей Витальевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама