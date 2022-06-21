Бельский провел личный прием жителей МО "Звездное"

Председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский продолжил серию встреч с жителями муниципалитетов Московского района и на этот раз принял граждан в здании МО "Звездное".

"На приемы приходит очень много людей. Многие их вопросы – частного характера, но ведь из мелочей состоит наша жизнь, и мы должны помогать всем", - подвел итог мероприятия единоросс.

Бельский, изучив проблемы местных жителей, предложил своему коллеге по парламенту Андрею Малкову заняться созданием в районе общественного совета по безопасности. В свою очередь, замглавы районной администрации Павлу Бурмистрову спикер ЗакСа посоветовал помочь жителям одного из кварталов на Бассейной улице, которые хотят ограничить въезд автомобилей во двор.

Отметим, что 21 июня Московский район отмечает день рождения: территориальной единице исполнилось 103 года.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа