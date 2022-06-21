В новой колонии Навальный успел получить выговор из-за "опасной" футболки

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о последних событиях, происходящих с ним в ИК-6 Владимирской области, куда его перевели в нынешнем месяце. Всего за неделю пребывания на новом месте он успел получить выговор от администрации колонии: сотрудникам не понравилась одежда, в которой он рано утром вместе с другими заключенными отправился умываться.

"Чтоб вы понимали: в 6-30 утра все зэки моются-бреются и все идут в умывальник в футболках. Но я-то шел опасно! Я-то шел как экстремист, и моя футболка угрожала действующей власти", - говорится в свежей записке оппозиционера из мест заключения, опубликованной сторонниками.

Выговор означает, что политику в случае повторения этого дисциплинарного взыскания в течение ближайшего года будет грозить перевод в штрафной изолятор.

"А там запросто и умрешь от "воспаления легких" или сломаешь шею, упав с нар (потом кто-то за это получит поощрение в виде свидания с мамой!)", - пишет Навальный.

Ранее дочь Навального Дарья рассказала, что в колонии строгого режима (ИК-6 "Мелехово") политика максимально изолировали от получения какой-либо информации и от общения с другими людьми.

Напомним, что Навальный отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Минувшей зимой Росфинмониторинг включил его в список экстремистов и террористов.