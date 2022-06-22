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Новости 10:56

Беглов призвал жителей Петербурга присоединиться к минуте молчания 22 июня

фото ЗакС политика Беглов призвал жителей Петербурга присоединиться к минуте молчания 22 июня

Петербургский градоначальник Александр Беглов призвал жителей Северной столицы присоединиться к минуте молчания по случаю Дня скорби 22 июня — дня начала Великой Отечественной войны. Слова губернатора приводит пресс-служба Смольного. Минута молчания начнётся сегодня в 12:15.

Рассуждая о событиях былых дней, Беглов вновь апеллировал к событиям, которые уже в эти дни происходят на Украине.

"Сегодня мы особенно остро ощущаем связь с героическим прошлым, с подвигом старшего поколения. Борьба добра со злом началась, когда нацисты снова вышли на марши в европейских городах, когда сносились памятники воинам-освободителям, когда начали безнаказанно бомбить Донбасс", — высказался Беглов.

Добавим также, что в среду, 22 июня, на минуту должен также остановиться городской общественный транспорт.


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