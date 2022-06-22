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В День памяти и скорби Беглов и Бельский почтили память защитников Ленинграда

фото ЗакС политика В День памяти и скорби Беглов и Бельский почтили память защитников Ленинграда

На Пискаревском кладбище в Петербурге 22 июня политики и чиновники возложили цветы в память о погибших жителях и защитниках Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В годовщину ее начала траурно-мемориальную церемонию посетили губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, полпред президента по СЗФО Александр Гуцан, депутаты разного уровня, судьи и военные.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в День памяти и скорби Александр Беглов осмотрел открытую на кладбище фотовыставку под названием "Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне".

Отметим, что в 81-ю годовщину нападения Германии на СССР общественный транспорт в Петербурге остановился для минуты молчания, а пассажиры метро смогли услышать звуки метронома.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа


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Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 

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