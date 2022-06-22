Госдума окончательно одобрила закон об уголовном наказании за пытки

Депутаты Государственной думы одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за пытки.

Под понятием "пытка" будет пониматься "любое действие (бездействие), которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль либо физические или нравственные страдания, чтобы получить от него или третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера".

В то же время, согласно закону, пыткой не будут считать причинение индивиду физического либо нравственного страдания в случае, если оно было применено ввиду "правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".

Уголовное наказание предполагает до 15 лет тюрьмы в случае, если истязаемый умер либо был причинён тяжкий вред его здоровью. Наказывать отныне будут не только следователей и дознавателей, как было ранее, но также сотрудников ФСИН. Для этого в ст. 302 УК РФ ("Принуждение к даче показаний") добавлен новый субъект преступления — "сотрудник правоохранительного органа". Кроме того, по уголовное преследование попадут также причастные к пыткам сокамерники.

Коррективы будут внесены также в ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"): теперь запугивание должностным лицом фигуранта разбирательства также будет рассматриваться как преступление.

Законом устанавливается также уголовное преследование лиц, принуждавших арестантов к показаниям силовыми методами: за это правонарушение предполагается до 12 лет колонии.

Авторами законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, осенью 2021 года правозащитный проект Gulagu.net вывез из РФ свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре общественники опубликовали первую часть видео с издевательствами над зэками, которые, как утверждалось, происходили в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появились ещё несколько частей.