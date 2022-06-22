Италия заморозила имущество россиян на сумму 1,7 млрд евро

Итальянские правоохранители известили, что с начала военной "спецоперации" РФ на Украине в стране было заморожено имущество россиян на сумму порядка 1,7 млрд евро, информирует РИА "Новости", ссылаясь на данные силового подразделения минфина Италии.

"По состоянию на 31 мая меры по замораживанию были приняты в отношении 14 субъектов, включая здания, транспортные воздушные средства, суда, землю и акции компаний на общую сумму более 1,7 миллиарда евро", — указано в послании итальянского минфина.

Ранее Италия заморозила активы российских "олигархов" на сумму свыше 800 млн евро. Кроме того, в стране арестовали яхту, принадлежащую российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Та же участь постигла и иные фешенебельные плавсредства и объекты недвижимости богатых россиян, которые находятся на территории ЕС.