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Новости 15:11

Суд подтвердил законность заочного ареста журналиста Майкла Наки

фото ЗакС политика Суд подтвердил законность заочного ареста журналиста Майкла Наки

Мосгорсуд отклонил апелляцию на заочный арест журналиста и блогера Майкла Наки, которого преследуют по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Слушание проходило в закрытом режиме под предлогом необходимости обеспечить повышенные меры безопасности и неразглашение данных о фигуранте дела. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте адвокат Владимир Воронин.

Отметим, что Наки в настоящее время, находясь за границей, развивает собственный YouTube-канал, а также YouTube-канал "Популярная политика" и регулярно комментирует военную спецоперацию на Украине. Вместе с ним по делу проходит основатель Conflict Intelligence Team (CIT), журналист-расследователь Руслан Левиев, который тоже был заочно арестован в мае.

фото: Telegram-канал "Накипело. Майкл Наки"


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