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Новости 22 июня, 23:57

Сивохину отпустили из полиции с протоколом о дискредитации армии

фото ЗакС политика Сивохину отпустили из полиции с протоколом о дискредитации армии

Петербургскую активистку и градозащитницу Наталию Сивохину отпустили из 2-го отдела полиции с административным протоколом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Поводом для претензий полицейских стали несколько публикаций на ее странице в соцсети "ВКонтакте". 

Адвокат Леонид Крикун рассказал ЗАКС.Ру, что полицейские нашли признаки дискредитации российской армии в постах, опубликованных в промежуток с конца февраля по начало марта. Часть постов были размещены ещё до того, как в России начали действовать законы о дискредитации и фейках про армию. 

— По мнению полиции, они [посты] дискредитируют Вооружённые силы Российской Федерации. У меня по этому поводу есть некоторые сомнения. Будем в суде разбираться. Там были открытые письма разные от общественных активистов, ссылка на петицию и возмущение тем, что детей из хосписа выстроили буковой Z. По мнению центра "Э", это дискредитирует Вооружённые силы, — рассказала ЗАКС.Ру Сивохина. 

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Вскоре ее дело должен рассмотреть Ломоносовский районный суд. Ей может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. 

Напомним, Сивохину задержали вечером 22 июня вместе с ребенком. Около пяти часов ее продержали в отделе полиции. Во время дачи объяснений женщине стало плохо. Из-за этого адвокат вызвал в отдел бригаду скорой помощи. 

Константин Леньков


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