Приговорённые в ДНР к смертной казни иностранцы готовят прошения о помиловании

Англичане Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, которых суд в самопровозглашённой Донецкой народной республике приговорил к смертной казни за участие в боях на стороне Украины, начали готовить апелляционные жалобы на свой приговор, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление адвоката Пиннера Юлии Церковниковой. Также обвиняемые готовят прошения о помиловании, однако подать их можно будет только после вступления приговора в законную силу.

"Несомненно, в случае отказа в удовлетворении [апелляционной] жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании, так как это является неотъемлемым правом подзащитных, предусмотренным законодательством ДНР, которое не может быть нарушено, на реализации которого они настаивают в категорической форме", — поделилась в разговоре с ТАСС Церковникова.

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двоих британцев и одного марокканца, посчитав их виновными в "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". Глава республики Денис Пушилин позже заявил, что не видит никаких оснований для их помилования.

Отметим также, что 21 июня стало известно, что Пушилин разрешил иностранным гражданам служить по контракту в вооруженных силах ДНР.

Россия официально признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР в феврале 2022 года – спустя почти восемь лет после их основания. В отличие от РФ, на этих территориях не действует мораторий на смертную казнь.