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Новости 11:39

Заболеваемость коронавирусом растет в России второй день подряд

фото ЗакС политика Заболеваемость коронавирусом растет в России второй день подряд

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом отчитался 23 июня о 3 166 новых случаях заболевания за прошедшие сутки. Днем ранее сообщалось о 3 058 заболевших, а перед этим — о ровно 2 500 новых пациентов.

При этом за сутки в стране насчитали 1 202 госпитализации при 3 5 17 выздоровевших и 68 погибших от коронавируса.

Петербург с 220 новыми пациентами занял второе после Москвы место по количеству заболевших (в столице их оказалось 246). За сутки в городе госпитализированы 68 человек, а выздоровели 223. Согласно официальным данным, статистика погибших от последствий коронавируса в Петербурге пополнилась семью новыми жертвами.


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