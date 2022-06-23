МВД объявило в розыск координатора "Весны" Литвина

Координатор движения "Весна" Богдан Литвин внесен в базу розыска МВД, обратила внимание 23 июня "Медиазона"*. Вместе с ним в розыск объявлены активистка Софья Семенова и экс-сотрудник ФБК** Иван Дроботов.

Литвин и Дроботов проходят по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). В начале мая полиция провела обыски в квартире родителей Литвина в Петербурге и жилье Дроботова в Москве.

Софья Семенова покинула Россию в конце марта. Причиной этого послужило уголовное дело о хулиганстве в составе группы лиц (ч. 2 ст. 213 УК), возбужденное после акции с сожжением чучела в камуфляже льду Малой Невы.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

** ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов