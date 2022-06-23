Депутаты ЗакСа одобрили во втором чтении новые штрафы для пассажиров в метро

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 23 июня одобрили во втором чтении законопроект о введении новых штрафов для пассажиров метрополитена, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, планируется штрафовать людей на 500-3000 рублей за спуск на пути и "самостоятельное доставание упавших на пути".

Также документ предполагает наложение аналогичного штрафа за размещение наклеек, надписей, изображений и рекламных с информационными материалами. Без письменного разрешение будет запрещено проводить съемки, использовать связь "пассажир-машинист" без надобности и другое.

Кроме того, проект закона запрещает организовывать в подземке мероприятия без письменного разрешения руководства: политические (включая агитационные), культурные, спортивные, религиозные и другие. За нарушение предусмотрен штраф в размере 1000-3000 рублей.

За использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления хотят штрафовать на 1000-3000 рублей. Пассажиры метро, которые пришли босиком или в "зловонной одежде" должны будут заплатить 100-500 рублей. Столько же отдадут те, кто посетил подземку с открытой едой или напитками.

Запрещает законопроект и разведение костров, и запуск фейерверков. За это предусмотрен штраф в размере 2000-5000 рублей. Пассажиров, которые будут предлагать другим людям что-то купить или погадать, хотят штрафовать на 1000-5000 рублей.

При первом рассмотрении документа оппозиционные депутаты назвали его сырым и предлагали не голосовать. Вопросы возникли и у представителей "Единой России". В частности, депутат-единоросс Алексей Макаров поинтересовался, кто и как будет определять "зловонность". Представитель губернатора, от имени которого внесен документ, Константин Сухенко заявил, что на месте проблем не возникнет.

София Саттарова