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Новости 13:46

Депутаты приняли во втором чтении документ о резервировании рабочих мест для выпускников

фото ЗакС политика Депутаты приняли во втором чтении документ о резервировании рабочих мест для выпускников

Депутаты петербургского парламента приняли во втором чтении законопроект о резервировании рабочих мест для выпускников вузов и средне-профессиональных образовательных учреждений, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. 

Вакансии будут сохраняться для тех, кто меньше года назад окончил обучение. Речь в документе идет о людях в возрасте 18-25 лет.

Так удастся помочь выпускникам без опыта работа, заявил автор законопроекта Павел Иткин (ЛДПР) при принятии документа в первом чтении. Тогда же ряд депутатов высказали несколько сомнений по проекту закона. В частности, беспартийный Михаил Амосов предположил, что существующий список работодателей может не подойти под выпускников вузов.

София Саттарова


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