ЗакС намерен зарезервировать рабочие места для выпускников вузов

Законодательное собрание Петербурга предварительно одобрило законопроект об изменении закона о резервировании рабочих мест, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. По документу, такие места будут сохраняться для людей, окончивших не более года назад высшие и средние профессиональные образовательные учреждения.

Касается это только людей в возрасте от 18 до 25 лет, сказано в проекте закона. Там же уточняется, что речь идет о работодателях, которые обязаны резервировать рабочие места для людей, испытывающих трудности с трудоустройством.

Сейчас в перечне граждан, для которых резервируются места, 8 категорий. Среди них, люди, которые получили среднее профессиональное образование и ищут работу впервые.

Автор законопроекта, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин отметил, что молодые люди сталкиваются с проблемами по трудоустройству после окончания вуза, когда у них еще нет опыта работы. Парламентарий не смог привести точные цифры, сколько выпускников вуза не могут найти работу.

Иткин добавил, что сам размер квоты увеличен не будет, также как и не изменится список резервирующих места работодателей. Депутат Михаил Амосов отметил, что в данном случае существующие работодатели могут не подойти для людей, окончивших вузы.

К документу возникли и другие вопросы. Однако большинство депутатов проголосовали за принятие документа за основу.

София Саттарова