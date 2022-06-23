Reuters: Nike полностью уйдёт с российского рынка

Американская компания-производитель спортивных товаров Nike разрывает деловые отношения с Россией, пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление самой компании.

Не так давно "Известия", ссылаясь на собственные источники, сообщали, что Nike всё же не уйдёт с российского рынка.

У производителя закончился договор с франчайзи-партнером Inventive Retail Group. Пролонгировать его не стали, так как в сложившихся экономических условиях компания не может гарантировать выполнение поставок продукции в полном объёме. Кроме того, в Nike планировали оценить сложившиеся в РФ экономические условия.

В то же время Nike заявлял о готовности поставлять свои товары в мультибрендовые магазины.

Напомним также, ранее об уходе с российского рынка объявил Reebok: российское подразделение компании выкупил турецкий холдинг FLO Retailing.