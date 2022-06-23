"Ведомости": В Госдуме помощникам депутатов рекомендовали воздержаться от поездок за рубеж

Аппарат Госдумы ужесточил правила предоставления отпусков, сообщили вечером 22 июня "Ведомости" со ссылкой на четверых собеседников в парламенте. По информации издания, теперь собравшиеся на отдых помощники депутатов получают рекомендации не выезжать за пределы России.

"При подаче заявления на отпуск в отделе кадров теперь требуется вручную писать на бланке, что "отпуск за границей не планируется"", - приводит издание слова одного из своих источников. По его утверждению, перед этим сотрудник отдела кадров проводит с потенциальным отпускником беседу, в которой говорит о сложной геополитической ситуации и советует оставаться в стране.

При этом источник затруднился сообщить, что ждет депутатских помощников, нарушивших обещание не пересекать границу.

Другой собеседник сказал, что речь идет исключительно о советах и рекомендациях, а само нововведение назвал "нормальной практикой", поскольку начальник якобы должен знать, где находится его подчиненный. По его утверждению, никаких санкций к ослушникам не предусмотрено.

Третий источник прямо не подтвердил введение запрета на выезд, но лишь заметил, что в сложившейся ситуации в мире было бы "странно <...> ездить за границу в отпуск". Рекомендации оставаться в России он связал с тем, что часть депутатских помощников обладают доступом к закрытым документам. При этом, по его словам, в страны ОДКБ такие помощники депутатов могут ездить без проблем.

В конце февраля появились сведения о том, что в Смольном запретили сотрудникам покидать Россию. В апреле стало известно о том, что аналогичные рекомендации получили сотрудники администрации Ленобласти.