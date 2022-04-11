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Новости 17:32

Администрация Ленобласти рекомендовала сотрудникам воздержаться от зарубежных поездок

фото ЗакС политика Администрация Ленобласти рекомендовала сотрудникам воздержаться от зарубежных поездок

Сотрудники администрации Ленинградской области получили рекомендации отказаться от поездок за границу, сообщило 11 апреля 47news со ссылкой на собственные источники. Документ касается чиновников всех уровней, причем ограничение вводится на визиты как в "недружественные" страны, так и в те, по отношению к которым Россия расположена более благожелательно.

В качестве обоснования подобной меры указана "сложная политическая обстановка", указывает 47news. При этом, по словам одного из собеседников издания, теоретическая возможность пересечения границы сохраняется, но для этого потребуется пройти процедуру согласования в аппарате. Другой источник, впрочем, посчитал документ исключительно рекомендацией, но не прямым запретом.

Сегодня стало известно о предложении депутата Султана Хамзаева временно запретить российским госслужащим покидать пределы России. Впрочем, еще 25 февраля появились сообщения о введении подобного запрета для сотрудников Смольного. Кроме того, месяцем ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился ограничить выезд за рубеж — что, впрочем, не помешало госкорпорации объявить конкурс на обеспечение дорогостоящих зарубежных командировок.


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