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Боррель отрицает намерение ЕС заблокировать российский транзит с Калининградом

фото ЗакС политика Боррель отрицает намерение ЕС заблокировать российский транзит с Калининградом

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии планов блокировать транспортное сообщение между Калининградской областью и остальной Россией, пишет 23 июня ТАСС. Сложившуюся ситуацию дипломат отказался признавать блокадой и заявил, что речь идет лишь о воспрепятствованию обходу санкций.

"Ситуация с Калининградом — это не блокада, — высказал мнение Боррель. — Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно".

Глава европейской дипломатии отметил, что принимаемые Литвой меры идут в соответствии с санкциями против России. В то же время Еврокомиссия вскоре представит разъяснения относительно исполнения санкций при перевозках между Калининградом и центральной Россией, пообещал Боррель. "Мы не хотим блокировать весь трафик, но нужно прояснить инструкции, как обеспечить исполнение санкций при сохранении сообщения", — заверил он.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о том, что Литва с 18 июня прекращает транзит по своей территории части грузов в Калининград и обратно. В понедельник российский МИД выразил протест временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене из-за введенных ограничений. На следующий день секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пригрозил республике ответными мерами, последствия которых "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы".


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